Continua con nuove proposte il progetto San Carlo, avviato da Lorenzo Spinelli di Form The Creative Group con Apalazzo Gallery di Brescia e la gestione di Francesca Minini, che ha convertito la chiesa sconsacrata di San Carlo a Cremona in uno spazio espositivo. Nel fine settimana è stata inaugurata in via Bissolati l’installazione site-specific intitolata “And Rose” di Monica Bonvicini, che esplora le dinamiche di potere insite negli spazi architettonici invitando lo spettatore a interagire con l’opera.

Le imponenti sculture della serie “Chainswings” che dominano la navata rappresentano una sintesi provocatoria di estetica industriale e allusioni sub-culturali, che contrastano le aspettative associate sia all’arte contemporanea che agli spazi sacri. L’opera si inserisce in modo critico nel dibattito sul ruolo dell’arte negli spazi pubblici, invitando inoltre i visitatori alla riflessione su temi cruciali per l’autrice quali il femminismo.

Dopo svariate collaborazioni con artisti stranieri, i gestori del progetto San Carlo danno il via a un filone legato agli artisti italiani di respiro internazionale come Monica Bonvicini che attualmente vive e lavora a Berlino e all’attivo ha mostre presentate in luoghi illustri come il MAXXI di Roma e il Palais de Tokyo di Parigi “And Rose” è visitabile fino a dicembre su appuntamento o in date specifiche di apertura, annunciate sul web.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata