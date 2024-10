Ritorna la rassegna “Sospiro a Teatro” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sospiro. Una rassegna all’insegna del teatro brillante, con tre irresistibili commedie che non mancheranno di regalare al pubblico momenti di grande ilarità.

Si parte domenica 13 ottobre alle ore 17 con “L’ultimo degli Amanti Focosi” di Neil Simon messa in scena dalla compagnia teatrale cremonese SentiChiParla.

Questa commedia brillante e avvincente offre uno sguardo esilarante sui meandri dell’amore e delle relazioni, che regalerà al pubblico un indimenticabile pomeriggio di intrattenimento teatrale. Nella storia, scritta dal grande commediografo americano Neil Simon, seguiamo le vicende di un goffo protagonista, alle prese con le sfide e le disavventure dell’amore con tre eccentriche ed imprevedibili donne.

La trama si snoda tra situazioni esilaranti, battute fulminanti e colpi di scena, tenendo gli spettatori incollati alle poltrone dall’inizio alla fine.

Questo spettacolo è un’opera d’arte comica che cattura il cuore del pubblico, offrendo una serie di momenti di grande ilarità e situazioni impreviste che lasceranno il pubblico a ridere e riflettere.

Gli attori Morena Mazzini, Chiara Tambani, Ivano Zambelli, che formano la compagnia “SentiChiParla”, si dedicano con passione e professionalità al teatro da oltre vent’anni, con l’obiettivo di diffondere la cultura teatrale proponendo pièces divertenti, ironiche e brillanti per grandi e piccini, ma anche con profondi contenuti culturali e sociali. Hanno in repertorio spettacoli per bambini e per tutta la famiglia, atti unici, monologhi, commedie ed anche spettacoli di Teatro Sacro. Hanno tenuto corsi di teatro per adulti e bambini. Amano il teatro popolare, che parla al cuore delle persone e permette di condividere sentimenti ed emozioni che toccano tutti noi.

I prossimi appuntamenti della rassegna sono domenica 20 ottobre con “Arsenico e Vecchi Merletti” di J. Kesselring con la compagnia Il Rivellino e domenica 27 ottobre con “Se dici una bugia dilla grossa” di N. Gregorat con la compagnia Operazione Musical.

