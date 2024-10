Mercoledì 16 ottobre alle 18 al cinema Filo di Cremona il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, presenterà il libro “Le sanguisughe di Giulietta – La storia della medicina si colora di giallo certe volte e non ha niente da invidiare ai racconti di Agatha Christie”.

L’attività scientifica del noto medico riguarda soprattutto le cause delle glomerulonefriti, i meccanismi di progressione delle malattie renali, il rigetto del trapianto. Remuzzi ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui nel 2005 il Premio Jean Hamburger (Singapore), nel 2007 il “John P. Peters Award”-Il premio più prestigioso nel campo della nefrologia – dalla Società Americana di Nefrologia e nel 2018 il “Lennox K. Black

International Prize for Excellence in medicine” (Philadelphia). E’ autore di centinaia di pubblicazioni su riviste internazionali e di diversi libri ed è editorialista del “Corriere della Sera”.

