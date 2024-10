Si è svolta nel pomeriggio di venerdì, al campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona, la celebrazione del 75esimo anniversario della Cna di Cremona. Presenti, tra gli altri, il sindaco Andrea Virgilio e il commissario della Camera di Commercio, Gian Domenico Auricchio. Nel corso dell’evento, sono intervenuti anche Marcello Parma, presidente della Cna di Cremona, e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Guido Guidesi.

“Per noi questo è un momento di festa” ha detto Parma. “75 anni che l’associazione è sul nostro territorio, al fianco delle aziende, in tutti i passaggi istituzionali, ma anche nelle problematiche dei cambi generazionali. Siamo un partner storico e affidabile per le aziende del territorio. Cna svolge un ruolo importante, anche perché diventa sempre più difficile portare avanti questo settore”.

Per Parma, in effetti, “i numeri sono in calo, a livello nazionale provinciale. Tuttavia non perdiamo la nostra unicità, che è un po’ la principale caratteristica dell’artigianato”.

“Con Cna c’è un rapporto di confronto continuo e di estrema collaborazione” ha aggiunto Guidesi. “In questi ultimi tre anni abbiamo lavorato molto insieme, sempre nell’interesse del mondo produttivo lombardo e degli artigiani. Un settore che per noi rappresenta un focus specifico, in quanto sappiamo di dover creare una nuova generazione di artigiani, che significa avere in futuro una nuova generazione di industriali”.

