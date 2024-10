Il Circolo Arcipelago di Via Speciano 4 è pronto a riaprire le porte per una nuova stagione di musica live, che si preannuncia ricca di sorprese e artisti. Il primo appuntamento della nuova stagione di live di Arcipelago riparte sabato 12 ottobre alle ore 22, con i Night In Paris, idoli locali che presenteranno il loro nuovo singolo “S.O.A.T.”, fresco di pubblicazione. La serata sarà aperta dai Sanavra, una band misteriosa tutta da scoprire, e proseguirà con il DJ set di Bzk, per far ballare fino a tarda notte.

La musica non si ferma qui: domenica 13 ottobre dalle ore 18.30, il salone si trasforma con Arcipelago Jazz; sul palco la Mapacanto Band, composta dagli insegnanti della Scuola Popolare di Musica Mapacanto. Oltre alla musica, sarà possibile scoprire i corsi di musica della scuola, incontrando direttamente i docenti. La band è composta da Miriam De Luca e Elena Troiano (voci), Vinicius Surian (chitarra), Giancarlo Tossani (pianoforte), Loris Leo Lari (contrabbasso), Simone Gagliardi (batteria).

Entrambi gli eventi si terranno presso il Circolo Arcipelago, Via Speciano 4, Cremona. Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI. Non perdete l’occasione di immergervi nella musica live di qualità e di scoprire tutto quello che il Circolo Arcipelago ha da offrire in questa nuova stagione!

