Sulla richiesta del sindaco Andrea Virgilio di unire le forze con i parlamentari del centrodestra per chiedere al Governo maggiori fondi per la sicurezza e per la polizia, interviene e risponde la deputata della Lega Silvana Comaroli: “Se le forze di polizia evidenziano dei problemi, è nostro dovere assolutamente ascoltarle e sicuramente fare un incontro anche con le forze delle polizie per capire le problematiche” dice “Noi stiamo facendo veramente tanto, perché il tema della sicurezza è molto sentito”. Comaroli racconta come, dal lato delle assunzioni di nuovo personale di polizia, “a dicembre 2024 è stato fatto un Dpcm per assumere 5.100 poliziotti, 4.800 carabinieri, 2.900 finanzieri” ma il Governo è impegnato “anche nel predisporre fondi tanto che a dicembre 2023 è stato creato un fondo da 40 milioni per proprio potenziare ed ammodernare i mezzi, le protezioni individuali, ma anche un trattamento per il trattamento economico accessorio, con un fondo di garanzia per i familiari straordinari”.

Comaroli chiude dicendo come “il problema della sicurezza sia innegabile, è aumentato in modo esponenziale, quindi sicuramente bisogna capire e arginare il fenomeno alle radici e sicuramente dare la possibilità -come si sta facendo da ultimo con il decreto sicurezza – alle forze dell’ordine di proteggere tutti i cittadini”

