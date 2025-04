Malagnino per qualche ora come Maranello: organizzato dal Ferrari Club Piacenza, come prima tappa e apertura dei raduni di quest’anno, nel paese alle porte di Cremona si sono ritrovati una decina di proprietari di Ferrari, tra modelli storici e iconici.

La pioggia e la temperatura ribassata rispetto alla media non hanno scoraggiato gli appassionati del Cavallino Rampante che ne hanno approfittato per fare fotografie ai mezzi e tra i mezzi presenti.

Poi il gruppo di bolidi si è sposato al Migliaro per un momento speciale tra loro.

