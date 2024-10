Insediate questo pomeriggio, tra le 15 e le 17, su convocazione del presidente Luciano Pizzetti, le sette commissioni del consiglio comunale. Nessuna sorpresa per le presidenze delle sei commissioni più operative, appannaggio della maggioranza; l’unica in dubbio a causa dei problemi del centrodestra, era la Vigilanza. Alla fine Chiara Capelletti è stata eletta alla presidenza, fugando i dubbi della vigilia, ma senza il voto di Forza Italia: il consigliere Saverio Simi infatti, presente alle altre commissioni, non ha partecipato al voto. Al momento dello stesso si è alzato, dichiarando che non avrebbe partecipato al voto, per una precisa scelta politica del suo partito, a fronte di come sono andate le elezioni provinciali, in cui Fratelli d’Italia avrebbe fatto votare un candidato diverso rispetto a quello proposto dalla coalizione. “Finché la situazione non sarà chiarita, Forza Italia non se la sente di avallare la scelta di Capelletti, pur non avendo nulla contro di lei, che anzi, stimiamo” ha detto.

Per Capelletti, di Fratelli d’Italia, “c’è un dispiacere personale per questa scelta. Ne conosco le motivazioni, le comprendo perchè di politica ne ho fatta tanta e le dinamiche dei rapporti tra i partiti di una coalizione le conosco bene. E’ un momento particolarmemnte critico nel quale Fratelli d’Italia in primis ma un po’ tutti i partiti della coalizione dovrebbero fermarsi, riflettere, ragionare e trovare un’unione di intenti. Le difficoltà sono note non è questo il momento di esprimere delle valutazioni; intendo lavorare affinchè la minoranza all’interno del consiglio comunale – il compito al quale siamo chiamati – continui a lavorare insieme. Questo è l’impegno che mi prendo”.

Tra i primi temi che potrebbero approdare in vigilanza c’è quello diA2A, del bimenato e dei rapporti tesi tra Comune di Cremona e la multiutility dell’energia.

Vice di Capelletti sarà Maria Vitoria Ceraso. Questi invece i nominativi di presidenti e vice per le altre sei commissioni:

“Bilancio, programmazione e servizi”: Daniele Bonali presidente, Maria Vittoria Ceraso vice.

”Ambiente, Verde e Benessere animale”: Fabiola Barcellari presidente; Paola Tacchini vice.

“Giovani, Formazione e Sport”: Simona Frassi presidente; Saverio Simi vice.

“Territorio, sviluppo economico e città”: Rosita Viola presidente, Alessandro Portesani vice.

“Cultura e Cittadinanza”: Marialuisa D’Ambrosio presidente, Jane Alquati vice.

“Coesione sociale e sicurezza”: Cinzia Marenzi presidente, Cristiano Beltrami vice.

Giuliana Biagi

