Un momento molto importante per la vita delle Acli. Un processo che ha coinvolto, subito dopo la pausa estiva, tutti i circoli sul territorio dove si sono tenute le assemblee precongressuali finalizzate a designare i delegati al XXXI congresso provinciale in programma per sabato 12 ottobre presso l’Auditorium Enaip Acli.

La stagione congressuale, che quest’anno cade nell’80esimo dell’associazione, proseguirà con la celebrazione del congresso delle Acli Lombardia il 26 ottobre nella città di Lecco e terminerà con il congresso nazionale delle Acli dal 29 novembre al 1° dicembre a Roma.

Il tema del congresso 2024 è “Il coraggio della pace”. «In questo tempo di conflitti, di divisioni, di sentimenti nazionalisti, di odi, di contrapposizioni – sottolineato dal il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia- osare la Pace è il servizio culturale e politico più urgente che le Acli possono mettere in campo».

Si tratta del più importante percorso di democrazia interna dell’associazione per favorire il confronto e anche per raccogliere le indicazioni e i suggerimenti da parte dei circoli, al fine di impostare l’attività associativa per il prossimo quadriennio. E’ anche però l’occasione per tutti i livelli associativi di ripercorrere il cammino degli ultimi quattro anni, per rilanciare il nostro impegno per una società più giusta.

