Nella sala della Filodrammatica cremonese si è tentato di tracciare i possibili scenari pensionistici futuri con un’attenzione a donne e giovani che sconteranno, con l’attuale sistema, una serie di penalità. Sempre più evidente la necessità di rendere il sistema sostenibile di fronte al continuo invecchiamento della popolazione.

Sempre meno giovani e sempre più anziani non assicurano flussi di cassa sufficienti per mantenere in equilibrio i conti dell’Inps. Intanto cambia il mercato del lavoro, con incarichi precari e intermittenti e compensi bassi che non assicurano una pensione adeguata al costo della vita.

Nell’incontro organizzato dal comitato Donne democratiche di Cremona è intervenuto Ezio Cigna, responsabile nazionale delle politiche previdenziali della Cgil, e Angela Mondellini, segretaria Cgil Lombardia con deleghe alla previdenza e alle politiche di genere, che ha affrontato il tema della discriminazione economica tra uomini e donne. In Lombardia c’è un divario negli stipendi in media del 15% che si riflette poi sul trattamento pensionistico.

Il servizio di Giovanni Palisto

