Martedi 22 ottobre 2024 alle ore 21.00 a Cremona, il palco della Sala Maffei vedrà esibirsi insieme l’Orchestre des Jeunes de Fribourg e il Quartetto Sine Nomine provenienti dalla Svizzera francese e diretti dal Maestro Théophanis Kapsopoulos. Durante il concerto si esibiranno come solisti Patrick Genet, violino – François Gottraux, violino – Nicolas Pache, viola – Marc Jaermann, violoncello.

Il concerto rientra nell’ambito del progetto Masterclass, promosso dalla Camera di Commercio, in collaborazione con il Comune di Cremona, il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, il Conservatorio “Claudio Monteverdi”, BeMyMusic Cremona e Musicando Italy. L’evento è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

L’Orchestre des Jeunes de Fribourg è un’orchestra d’archi della Svizzera francese che conta una ventina di musicisti di età compresa fra i 12 e i 19 anni. Creata nel 1971, ha di recente festeggiato 50 anni di esistenza ed è tuttora diretta dal suo fondatore, Théophanis Kapsopoulos. L’OJF è concepita come un’Accademia di eccellenza, che offre ai suoi membri un vero e proprio percorso di formazione in orchestra, dandogli la possibilità di studiare e suonare con professori eccellenti e musicisti di rilievo. I musicisti si ritrovano due volte alla settimana per le prove d’orchestra e svolgono un’intensa attività concertistica, con un nuovo concerto ogni mese.

Il M° Kapsopoulos dirige dall’età di 15 anni. Nato in Egitto nel 1956 e residente in Svizzera dal 1962, ha prima studiato il pianoforte, poi il violino, infine il canto e le percussioni. Si forma poi alla direzione d’orchestra con Edmond de Stoutz a Zurigo e con Charles Bruck a Parigi e negli Stati Uniti (presso la scuola Pierre Monteux).

Oltre alla sua intensa attività di direttore dell’OJF, di cui è fondatore, viene regolarmente invitato a dirigere orchestre professioniste in Svizzera, in Francia, in Brasile, negli Stati Uniti e in Canada. Il suo repertorio conta oltre 500 opere dal XV al XX secolo, di cui numerose creazioni contemporanee.

Nel 1985, ha presentato a Friburgo 52 cantate di J.S. Bach, una ogni domenica. Fino al 2022, insegnava pianoforte al Conservatorio di Friburgo, oltre alla sua attività di direttore, che tutt’ora prosegue. Nel 2005 ha fondato l’Orchestre des Jeunes de la Suisse Romande, la cui direzione è stata affidata nel 2012 al prestigioso Quartetto Sine Nomine.

Nell’esplorare il repertorio per quartetto d’archi, il più ricco e ampio della musica classica, il Quartetto Sine Nomine di Losanna (Svizzera) ha cercato, fin dalla sua fondazione, di dare armonia e coerenza alle sue interpretazioni, affrontando con entusiasmo anche le opere contemporanee. Ogni sua scelta è animata dal desiderio profondo di vivere una passione e trasmetterla ad un pubblico vasto e eterogeneo, ed è con questo obiettivo che nel 2001 è nato il Festival Sine Nomine di Losanna, di cui il Quartetto è promotore e organizzatore.

