Ventoruzzo (Sisal) “La reputazione funziona come un anticorpo”

MILANO (ITALPRESS) – “Il miglior modo per proteggere un brand da una crisi è lavorare preventivamente sulla reputazione, che funziona come un anticorpo: più è forte la reputazione più difficilmente la crisi ti attacca. Bisogna costruire un legame emotivo con i propri consumatori e i propri stakeholder”. Lo ha detto Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director di Sisal, in occasione della presentazione a Milano della nuova Ricerca dal titolo “Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche”, realizzata da ICCH e Università IULM.

xm4/fsc/gtr