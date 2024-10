Il consiglio della camera di Commercio unificata di Cremona, Mantova e Pavia con i suoi 33 membri eleggerà il presidente il 18 novembre. Secondo le prime indiscrezioni, il cremonese Giandomenico Auricchio è in pole position per il ruolo.

La nascita della Camera di Commercio che unisce le tre province ha tenuto banco per tutto il mese estivo: la discussione aspra è stata soprattutto tra le categorie economiche di Pavia e Mantova: i primi che fino all’ultimo hanno combattuto contro la fusione; e i secondi fermi sull’accordo iniziale che prevedeva per loro tre posti in Giunta. Alla fine un paziente lavoro di diplomazia ha portato tutti alla realizzazione dell’unificazione.

E’ nell’interesse di tutti avviare nel migliore dei modi un ente camerale che rappresenta un esperimento inedito, il terzo, per importanza economica, di tutta la Lombardia.

