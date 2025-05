Una mostra giubilare diffusa con un percorso culturale e spirituale che si sviluppa su tutto il territorio italiano: è il progetto “Nel tuo nome l’arte parla di comunità”, promosso dall’Ufficio Nazionale per i beni ecclesiastici in occasione del Giubileo 2025 in sinergia con numerose Diocesi inclusa Cremona.

La principale iniziativa è lo svelamento dell’altare di San Michele in Cattedrale che pone al centro L’Incoronazione della Vergine di Bonifacio Bembo di metà Quattrocento e un’antica raffigurazione di Sant’Omobono patrono della città.

Gli affreschi, solitamente celati dalla tela di Giulio Campi che rappresenta l’arcangelo S. Michele, tornano così eccezionalmente visibili grazie al contributo della famiglia Zucchi, che già nel 2007 aveva finanziato il restauro della preziosa opera in occasione del 60° anniversario dell’Oleificio.

Fra le altre iniziative in programma, c’è l’esposizione Other Vision a cura dell’Atelier Ticonzero che verrà inaugurata il 5 giugno al Museo Diocesano in dialogo con La carità di San Omobono del Campi.

Il servizio di Federica Priori

