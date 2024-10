Quello che tutti i tifosi grigiorossi si chiedono in questi giorni, dopo il cambio di allenatore, è come giocherà la Cremonese di Corini. Una premessa è d’obbligo: durante la conferenza stampa di presentazione il nuovo tecnico grigiorosso ha dribblato tutte le domande riguardanti il modulo che adotterà, all’insegna della pretattica.

“Contro la Juve Stabia ho un vantaggio – ha detto Corini -, cioè che gli avversari non sapranno come giocherò. Concedetemi di conservare questo piccolo vantaggio, parleremo di tattica dopo la partita”. Detto questo, è possibile solo fare delle ipotesi, basandosi su come Corini ha fatto giocare le sue squadre in passato.

L’ipotesi più probabile è che, a Castellammare di Stabia, Corini adotti il 4-3-3, sistema di gioco di riferimento nelle sue ultime esperienze da allenatore. Fulignati ha il posto sicuro tra i pali e davanti a lui la difesa dovrebbe passare a quattro, con Bianchetti e Antov favoriti per agire da centrali (in questo ruolo ora ci sono sei giocatori per due posti), Sernicola terzino destro e Quagliata a sinistra.

A centrocampo si spera nel recupero di Castagnetti per schierarlo in cabina di regia, con Collocolo mezzala destra, e a sinistra Pickel oppure un elemento più fantasioso come Vazquez, visto che lo stesso Corini in conferenza ha detto che El Mudo “può giocare in tutti i ruoli”. In attacco per il ruolo di punta centrale Nasti è in vantaggio su De Luca, con Vandeputte a sinistra e a destra Zanimacchia, vista l’indisponibilità di Johnsen per infortunio.

Una possibile alternativa sarebbe il 4-2-3-1, con Castagnetti e Collocolo davanti alla difesa, Vazquez trequartista dietro la punta Nasti e sugli esterni Vandeputte e Zanimacchia.

Queste sono le ipotesi più accreditate, basandosi anche sulle precedenti esperienze del nuovo allenatore della Cremo. Ma attenzione, le sorprese sono sempre dietro l’angolo e Corini potrebbe sorprendere tutti schierando contro la Juve Stabia una Cremo diversa rispetto a tutte quelle pronosticate.

Mauro Maffezzoni

