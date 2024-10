Una situazione di incuria e sporcizia ormai diventata “normalità” per i residenti, parliamo della fermata della radiale in Piazzale Maristella, nell’omonimo quartiere. Cestino dell’immondizia pieno e rifiuti in eccesso sparsi a terra tra marciapiede e asfalto, probabilmente “figli” di bivacchi notturni e non, sulla panchina vicina.

“La fermata è perennemente così” segnala un lettore che ha allegato anche le foto del caso. Questo e altro sarà sicuramente tema di dibattito martedì 15 ottobre, il comitato di quartiere e il comune di Cremona faranno proprio al Maristella un’assemblea pubblica dalle 20:45. All’oratorio Parrocchiale di via Agreste 11, luogo dell’incontro, sarà presente il Vicesindaco di Cremona Francesca Romagnoli.

