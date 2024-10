La HMC-Half Marathon Cremona entra nella sua settimana piu’ calda. In attesa del giorno gare, questa mattina l’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari è stato ancora una volta teatro della conferenza stampa di presentazione delle prove in calendario domenica 20 ottobre: la ormai celebre 21km, appuntamento autunnale imperdibile per gli amanti delle mezze maratone, sia in preparazione delle imminenti gare sulla doppia distanza, sia per cercare di siglare il proprio personale sulla mezza grazie a un percorso quasi interamente pianeggiante e lineare; la 10K Competitiva per chi ancora non ha nelle gambe la maratonina; e la 10K Non Competitiva per chi invece vuole regalarsi una mattinata diversa, in compagnia di sport e divertimento per provare, magari in un prossimo futuro, a sfidare il cronometro.

Doverosa l’apertura col Professor Daniele Carlo Pitturelli, dirigente scolastico dell’istituto, che ha introdotto un talento della scuola: iscritta al quarto anno del Liceo Musicale, allieva del Maestro Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer e del Maestro Laura Gorna al Conservatorio Giuseppe Verdi, Sofia Catalano ha dato il benvenuto agli ospiti suonando il Capriccio N. 20 di Niccolo’ Paganini. La voce guida della mattinata è quella di Monica Signani, Presidente FIDAL Cremona, che si muove a proprio agio tra i protagonisti sul palco: Michel Solzi, Presidente dei Cremona Runners a.s.d.; Andrea Virgilio e Luca Zanacchi, rispettivamente primo cittadino e Assessore allo Sport del Comune di Cremona; Tiziano Zini, Delegato Provinciale CONI Cremona; e Gianni Mauri, Presidente FIDAL Lombardia.

Il primo a prendere la parola è proprio Michel Solzi, Presidente dei Cremona Runners a.s.d., che ricorda come “abbiamo iniziato anni fa per caso, facendo una scommessa tra amici e con soli 700 partenti: oggi siamo arrivati a coordinare una macchina perfettamente funzionante e a gestire tra le 2500 e le 3000 persone al via nelle tre prove. Direi che la scommessa è stata vinta, e per vincerla è stato indispensabile e fondamentale il supporto di sponsor, autorità e volontari. Quest’anno in modo particolare voglio ringraziare la polizia municipale di Cremona, molto collaborativa nell’aiutarci ad affrontare e superare i disguidi legati ai cantieri in città.”

Come successo lo scorso anno con Occhi Azzurri, anche quest’anno la Maratonina di Cremona rivela la sua anima solidale sostenendo AIDO; e anche quest’anno la Maratonina di Cremona si propone come uno strumento che avvicina il grande sport alla città: saranno infatti ben tre gli olimpionici al via sulla 21km: Giacomo Gentili, argento nel canottaggio a Parigi 2024; Simone Raineri, oro ad Atene e bronzo a Sidney nel canottaggio; e il marciatore Riccardo Orsoni, che prima di Parigi 2024 ha conquistato un sesto posto nella 20km di marcia agli Europei di Roma 2024.

Tra i personaggi che hanno preso parte alla scorsa HMC, anche Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona che partirà con il pettorale numero uno alla 10K Non Competitiva. “Sono io a dover ringraziare gli organizzatori della maratonina perché mettono in scena uno spettacolo entusiasmante, prima del quale è un piacere vedere le persone che si adoperano per aiutare gli altri a partecipare. Lo sport è uno strumento importante che veicola messaggi di comunità e condivisione, un mezzo per sensibilizzare e fare del bene.” Gli fa eco l’Assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi che ricorda come questa maratonina sia “la NOSTRA maratonina perché c’è sì l’impegno di sponsor, volontari, organizzatori e autorità; ma è coinvolta l’intera città che collabora, corre e fa il tifo per gli atleti al via.”

Il testimone passa poi al Presidente uscente di FIDAL Lombardia, Gianni Mauri, presente in sala con Luca Barzaghi, destinato a prenderne il ruolo con le elezioni di domani, e con Giampaolo Riva, attuale Consigliere FIDAL Lombardia. “E’ una maratonina alla quale sono particolarmente legato per il senso di comunità e l’attenzione riposte da tutte le persone coinvolte; e, soprattutto, per l’amicizia che mi lega da anni a Michel Solzi e a Mario Pedroni. E proprio per la posizione geografica di Cremona, la velocità del percorso e la qualità organizzativa della prova, vi confermo che pochi giorni fa abbiamo presentato nuovamente la candidature per ospitare il Campionato Italiano di Mezza maratona 2025.”

Indispensabile il contributo degli sponsor, tra i quali Growens, A2A, Consorzio Agrario, COOP, Gruppo Bossoni, Gruppo Arvedi e MircroData Group; e, in modo particolare, TAMOIL rappresentata dal Dottor Enrico Garavaglia, Direttore Ingegneria, Sicurezza e Ambiente, e dal Dottor Firas Krekshi, Branding and Marketing Communications. “E’ per noi motivo di orgoglio essere al fianco della HMC di cui stiamo piacevolmente constatando un seguito in continua crescita”, le parole dell Dottor Garavaglia. “Pur avendo sempre avuto nostri collaboratori attivi in seno all’organizzazione della Maratonina di Cremona e al via delle tre prove, quest’anno abbiamo voluto dare un segnale diverso, sottolineando il parallelismo del movimento atletico e quello della nostra realtà. TAMOIL è una società in continuo movimento che ha raccolto la grande sfida della transizione verso le nuove forme di energia e prodotti biologici; un cambiamento che si rifletterà a breve anche nei nostril poli logistici e distributivi, di cui quello di Cremona è uno dei principali.”

A chiudere la mattinata, prima dei saluti al vicecampione olimpico Giacomo Gentili che ha partecipato alla conferenza stampa, il Dottor Giuseppe Piccolo, Direttore Coordinamento Regionale Trapianti, e il Dottor Alberto Bonvecchio, Responsabile ASST Cremona Trapianti, che hanno ricordato come per la buon ripresa di un trapiantato siano fondamentali sport e musica, due ingredienti indispensabili per la buona salute.



