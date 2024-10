Le lezioni alle scuole primarie sono da poco iniziate e il suono della campanella porta con sé anche l’esperienza oramai collaudata del Piedibus, servizio che in alcune scuole ha preso avvio con l’inizio di ottobre. In particolare sono già operative la Monteverdi con quattro linee, la Bissolati con due linee, la Bianca Maria Visconti con una linea, e la Capra Plasio con due linee.

Si potrebbero attivare altre linee se fosse maggiore la disponibilità di adulti che svolgano la funzione di accompagnatori. Per questo motivo l’Assessorato alle Politiche Educative e Istruzione del Comune di Cremona lancia un appello ad aspiranti volontari: chiunque può aiutare a mantenere e rafforzare il progetto Piedibus.

E’ semplice: si tratta di accompagnare a piedi un gruppo di bambini camminando per circa mezz’ora seguendo un percorso definito, come vere e proprie linee dell’autobus, che da un capolinea, attraverso una o più fermate, arriva a scuola. Per ogni gruppo gli accompagnatori sono almeno due e tutti, bambini e accompagnatori, indossano una pettorina catarifrangente. Per i volontari accompagnatori è possibile qualsiasi frequenza: due volte a settimana, una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, qualsiasi disponibilità è più che gradita.

Il Piedibus è un modo alternativo e divertente per recarsi a scuola, che coniuga benessere, sostenibilità e sicurezza: andare a scuola con il Piedibus fa bene alla salute, non inquina, riduce il traffico nelle strade, è divertente, economico e fa apprezzare a tutti il piacere di stare in compagnia.

Il servizio Pedibus è attivo da ottobre 2024 a inizio giugno 2025 e le linee si possono attivare durante tutto l’anno scolastico. L’impegno per un accompagnatore è dalle ore 07:40 alle 08:00 circa.

Per diventare un volontario, alla pagina PIEDIBUS del sito del Comune di Cremona si possono trovare alcuni dettagli sul servizio, ma per maggiori informazioni e adesioni basta contattare l’Ufficio Progetti Educativi del Settore Politiche Educative e Istruzione via e-mail: politiche.educative@comune.cremona.it oppure telefonando al numero 0372 407785.

