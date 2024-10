Nominato dal neo presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani il Vicepresidente, si tratta di Luciano Toscani, ex sindaco di Casalmaggiore. Inoltre sono state assegnate le deleghe ai consiglieri, che come ha annunciato il presidente, saranno affidate ufficialmente con decreto all’inizio della prossima settimana.

Mariani ha illustrato le deleghe che resteranno in capo a lui: “Bilancio, risorse umane, strade, viabilità, rapporti con le associazioni di categoria, con le aziende partecipate e Masterplan 3C. Il vicepresidente Luciano Toscani– ha continuato Mariani – avrà le deleghe di trasporto pubblico, interventi PNRR, aree omogenee e protezione civile.”

Per quanto riguarda le deleghe del consigliere Giovanni Gagliardi: l’edilizia scolastica, il lavoro e i centri per l’impiego, mentre il consigliere di Crema Eugenio Vailati avrà cultura, turismo, il porto e l’agricoltura. Per il sindaco di Castelverde, Graziella Locci ambiente, parchi, aree protette e territorio. Edoardo Vola avrà come deleghe tutela della disabilità, fragilità, pari opportunità e rapporti col terzo settore. Infine per Mauro Giroletti innovazione tecnologica, affari generali e legali e polizia provinciale.

Per quanto riguarda le nomine negli enti partecipati dalla Provincia, per il momento si è provveduto solo per Fondazione Sospiro: “E’ stato indicato Claudio Bodini, presidente dell’associazione ‘Siamo noi” – conclude Mariani – mentre per gli altri Cda usciranno gli avvisi di bando nella prossima settimana e provvederemo nei prossimi giorni”. Il primo consiglio provinciale è stato indetto per il 21 ottobre alle 17:30.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata