Una partita dai due volti che vede la Volleyball Casalmaggiore prima andare sotto 2-0 a Castelfranco di Sotto, poi con una condizione e intesa in crescendo va sul 2-2. Le rosa però non riescono a completare la rimonta e dopo un tiebreak infinito crollano 22-20. Coach Napolitano può ritenersi però parzialmente soddisfatto a vedere le sue ragazze che migliorano con una Dalla Rosa ancora non al top che firma comunque 13 punti e Grbavica in panchina e ancora “infortunata”.

Costagli è una certezza in attacco da posto 4 con i suoi 26 punti e Montano si riconferma bomber della squadra con 32 attacchi a segno. Le due migliori realizzatrici rosa si alternano i colpi servite da una Pincerato in serata che non disdegna anche compie anche qualche spinoso salvataggio in difesa. Buono l’impatto sulla partita di Nosella, che già aveva dimostrato di avere carattere nel match con Macerata e sono arrivati anche i primi minuti in campo del centrale Marku.

Le toscane sono però più lunghe e fredde nei momenti topici della gara: Colzi e Sol Salinas siglano 17 punti a testa e Fucka, top scorer con 20, chiude anche con 5 muri: proprio l’apporto della numero 11 e di Colzi (3 muri) sono fondamentali ad arginare il gioco delle rosa. Arriva così il primo successo per Castelfranco e il primo punto per Casalmaggiore.

Francesca Dalla Rosa, schiacciatrice Volleyball Casalmaggiore: “Partita sofferta, abbiamo ribaltato il risultato perchè eravamo sotto 2-0 non giocandoli benissimo. Non era scontato arrivare al quinto set…e anche li, eravamo sotto 8-3 siamo riuscite a portarle sul 22-20. C’è stato un segnale di forza e determinazione da parte nostra. Ci sono secondo me note positive perchè sicuramente c’è stato un miglioramento di squadra rispetto alla partita scorsa, abbiamo sistemato qualcosa sia in rice che in attacco. Credo ci sia ancora qualcosa da migliorare nella fase di muro-difesa dove potremmo fare meglio visto che i cm ce li abbiamo. Ma direi che mi sembra giusto rimanere attaccate alle tante buone cose viste oggi”.

Veronica Bisconti, libero FGL-Zuma Castelfranco: “Ci godiamo questa prima vittoria, abbiamo giocato i primi due set a un buon livello, poi siamo calate in ricezione, però siamo state brave nel quinto parziale. Giocare questi tie-break è sempre molto bello, perché dà una grande energia. Per il gruppo passare attraverso queste vittorie è importante”

FGL-ZUMA CASTELFRANCO – VOLLEYBALL CASALMAGGIORE: 3-2 (25-19/25-21/23-25/18-25/22-20)

Zuma: Ferraro 4, Zuccarelli (K) 14, Colzi 17, Fucka 20, Salinas 17, Lotti 7, Bisconti (L), Tosi, Fava 1, Vecerina, Moschettini. Non entrate: Tesi. All. Bracci-Ficini.

Casalmaggiore: Pincerato (K) 1, Montano 32, Nwokoye 13, Perletti 3, Costagli 26, Dalla Rosa 13, Faraone (L), Ribechi, Nosella, Marku. Non entrate: Cantoni, Grbavica. All. Napolitano-Beccari.

Durata set: 27′, 26′, 31′, 28′, 30′. Tot: 142′

Lorenzo Scaratti

