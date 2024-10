La Corsa delle Lumache di Pizzighettone 2024 ha il suo vincitore. Si tratta del piccolo Leonardo Ye, che gareggiava con la lumaca numero 49 e ha chiuso con un tempo di 5 minuti e 47 secondi.

Una manifestazione che ha riscosso un grande successo: erano infatti 189 i concorrenti in arrivo dalle zone limitrofe e da tutto il nord Italia, ma è sono state migliaia le persone che nel pomeriggio di domenica hanno preso d’assalto la città murata lungo l’Adda. Oltre alla corsa delle lumache (giunta alla terza edizione), sono state infatti organizzate diverse manifestazioni collaterali: “Bimbilandia – Il Villaggio di Zucchetta” nelle casematte di Via Boneschi, che ha registrato a fine giornata 3000 accessi, e il Mercato degli Hobby Creativi.

Il tutto grazie al lavoro dell’ente Pizzighettone Fiere dell’Adda. Come ogni anno non sono mancate le proteste da parte delle associazioni animaliste, che hanno presenziato alla manifestazione con uno striscione che recitava “La corsa delle lumache non rispetta gli animali e non educa i bambini, Pizzighettone evolviti”.

Il presidente di Fiere dell’Adda Carlo Pedrazzini, dopo l’incontro con la delegazione, ha replicato: “Questa è una manifestazione gioiosa. Siamo gente di campagna, e siamo cresciuti con uno spirito di rispetto degli animali”.

Giovanni Rossi

