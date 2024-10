Giornata di disagi per chi viaggia in treno: lo sciopero di 24 ore, proclamato da Cub Trasporti e Sgb, sta già facendo sentire i propri effetti, con una pioggia di cancellazioni. Otto le corse cancellate solo nella mattinata di domenica lungo le linee cremonesi. Soprattutto sulla Cremona-Treviglio, dove ne sono venute meno ben cinque. Sulla Milano-Cremona-Mantova sono invece tre, per ora, i treni cancellati, mentre altri due hanno subito variazioni di percorso.

Le sigle sindacali vogliono rivendicare la piattaforma di rinnovo del contratto per i dipendenti delle imprese che svolgono attività ferroviaria sia merci che viaggiatori.

A essere chiamata in causa, fanno sapere le sigle sindacali, è l’organizzazione stessa del lavoro, soprattutto dal punto di vista dell”approccio alla sicurezza: serve un cambiamento del modo di lavorare e di concepire la manutenzione.

Fs ha spiegato che lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia.

Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle “possibili importanti ripercussioni sul servizio”, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di andare in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio. lb

