Grave atto vandalico nella notte tra sabato e domenica, ai danni di un pulmino del Pepo Team. A rendersi conto di quanto accaduto, il titolare di un’azienda agricola di Sospiro, che da una decina di anni ospita gratuitamente il mezzo dell’associazione sportiva, riparandolo dalle intemperie.

Svegliandosi la mattina, l’uomo si è reso conto che qualcuno si era introdotto nella struttura, razziando quello che riusciva a trovare, tra cui motoseghe e attrezzi per le pulizie. Accanto a questo, gli ignoti malviventi hanno distrutto il lunotto posteriore del pulmino, aprendolo e gettando fuori tutto quello che trovavano, forse alla ricerca di qualche oggetto di valore.

Come racconta Gianluca Rossi, portavoce dell’associazione, “è stato un atto grave. Non hanno rubato nulla, perché niente c’era da rubare. Ma in questo modo hanno rubato il tempo dei tanti volontari che quotidianamente si impegnano nell’associazione. Non abbiamo introiti economici e anzi spesso ci mettiamo dei soldi di tasca nostra”.

E, a questo proposito, Rossi fa un appello: “Chiediamo alle aziende del territorio di mettersi una mano sul cuore e di aiutarci a coprire i costi del danno”. Un danno che avrà ricadute negative sui ragazzi, che nell’attesa non potranno utilizzare il mezzo.

Ma questo gesto non scoraggia l’associazione: “Per noi è lo stimolo a lavorare sempre di più e a fare sempre meglio” conclude,

