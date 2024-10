Sono in corso da oggi pomeriggio da parte dei vigili del fuoco le ricerche di un 25enne straniero residente a Madignano che ieri sera non è rientrato a casa. Il giovane era uscito in bicicletta ma non ha fatto ritorno. Preoccupati, i genitori hanno lanciato l’allarme.

La centrale operativa è stata allestita in piazza e anche il sindaco Piero Guardavilla si sta interessando alle ricerche. In campo vari uomini e mezzi dei vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia intercomunale di Offanengo, i carabinieri della Compagnia di Crema e i volontari del gruppo di Protezione civile Gerundo.

Per le ricerche sono stati utilizzati anche un elicottero, che ha sorvolato la zona, i droni del reparto Sapr e a terra i cani dei gruppi cinofili.

