E’ stato un week end eccezionale per le Giornate FAI di Autunno che hanno raccontato alcuni luoghi cremonesi, sia in città e che in provincia, poco noti o normalmente non aperti al pubblico: 3814 gli ingressi totali per la delegazione di Cremona. Un’edizione con tante novità a cominciare dalla straordinaria apertura del Palazzo Vescovile di Cremona, i cui ambienti di rappresentanza sono stati visitabili dopo i recenti interventi di restauro (il cantiere e le ricerche sono ancora in corso e vedono la collaborazione tra la Curia e la Soprintendenza): 1700 le persone che sono entrate in questo bene storico.

Lungo via Palestro, invece, ammirati agli ambienti dell’A.D.A.F.A. all’interno di Casa Sperlari, in cui si respira ancora oggi l’elegante atmosfera neorinascimentale voluta da Carlo Sperlari negli anni ’20 del Novecento. A Ostiano è stato visitabile il complesso del castello, con l’ex sinagoga e il teatro gonzaghesco, quest’ultimo caratterizzato da una raffinata decorazione ottocentesca, e all’oratorio di Torricella, sempre nei pressi di Ostiano, dove si è potuta ammirare sia l’architettura romanica del complesso che il ciclo pittorico interno.

