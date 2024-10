Incidente stradale ieri in tarda serata sulla via Bergamo a Castelverde. Interessata un’utilitaria, coinvolta una sola persona, una cremonese di 26 anni. La donna proveniva da Casalbuttano quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cremona, ha perso il controllo del mezzo.

Sembra che la conducente dovesse immettersi dalla via Bergamo sulla strada che porta a Livrasco, ma l’auto fuori controllo è letteralmente “volata” sul fosso, sfiorando il palo della luce, è andata a sbattere contro parte della recinzione, abbattendola, dell’industria Angelo Cremona, planando a lato sull’erba, dopo un pauroso testa coda.

Auto distrutta, la conducente è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto, dai carabinieri di Cremona e dal 118 che ha ricoverato la donna in codice giallo. L’area è stata transennata dai vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata