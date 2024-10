Allarme aviaria in un allevamento di tacchini di Casaletto di Sopra, nel cremasco. Subito Ats Valpadana si è attivata emettendo un’ordinanza di protezione e sorveglianza e avviando le misure di contenimento. Nell’allevamento sotto sorveglianza si trovano oltre 70mila tacchini.

Gli esperti veterinari dell’Ats effettueranno prelievi giornalieri per monitorare la diffusione del virus negli altri capannoni dell’azienda, che intanto ha attuato tutte le procedure necessarie per garantire il contenimento del focolaio.

“In uno dei sei centri si è sviluppato un focolaio di aviaria”, ha confermato il sindaco Roberto Moreni. “L’Ats veterinaria sta lavorando in stretta collaborazione con l’azienda per arginare l’epidemia. Si stanno isolando i capi infetti e proprio oggi si sta procedendo allo smaltimento degli animali malati. Fortunatamente non si segnalano altri focolai nel territorio“.

“Il virus arriva con gli uccelli migratori”, dicono gli esperti, “e va prestata la massima attenzione, in quanto il rischio di contagio è considerato molto elevato“.

