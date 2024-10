“Purtroppo quest’autunno non apriremo il Campo delle Zucche; il maltempo di quest’estate e di settembre ci ha fatto tardare con i raccolti e siamo arrivati a ottobre con ancora molte cose da fare e poco tempo da investire nella nostra Cascina. Ma non temete, ci ritroveremo in primavera con i nostri tulipani e tante novità”: con questo annuncio social, Cascina Gina, realtà di Caorso nota in tutta Italia, spiazza i suoi affezionati estimatori che erano pronti per passare del tempo con le loro zucche e laboratori speciali.

Ma Halloween si avvicina e anche se non ci saranno in loco eventi, la Cascina ha in vendita zucche e zucchette a volontà. “Se desiderate acquistarle, potete contattarci sulle nostre pagine social o telefonicamente”. Inoltre Cascina Gina sarà presente con la bancarella alla sagra enogastronomica “Caorso e tipicità” di domenica 20 ottobre.

