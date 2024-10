I tre consiglieri regionali della provincia di Cremona, Matteo Piloni (Pd), Marcello Ventura (Fdi) e Riccardo Vitari (Lega), hanno scritto all’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente la disponibilità ad organizzare due incontri, uno a Cremona e uno a Crema con la partecipazione di Rfi e Trenord, per incontrare i sindaci e i pendolari.

“I disservizi continuano ad essere quotidiani nel nostro territorio”, scrivono i consiglieri, “ed è necessario mantenere un confronto costante con la Regione e con le società di trasporto pubblico ferroviario. È per questo che, insieme ai colleghi, abbiamo chiesto all’assessore ai trasporti Franco Lucente la disponibilità ad incontrare il territorio per affrontare i problemi che riguardano le nostre linee ferroviarie. Il fatto di averlo fatto insieme credo possa non solo essere maggiormente efficace ma soprattutto rappresenta l’urgenza di affrontare i problemi di un servizio ferroviario che non funziona. Richiesta che, sono certo, l’assessore accoglierà”.

“L’incontro richiesto è importante – dichiara Marcello Ventura, consigliere di Fdi – viste soprattutto le varie problematiche che nascono continuamente per cui è necessario tenere monitorata la situazione e capire, insieme al territorio, le azioni da mettere in campo”.

“La richiesta all’assessore ai trasporti di incontrare il territorio – dichiara il consigliere della Lega Riccardo Vitari – sottolinea il nostro impegno per un sistema di trasporti efficiente, sicuro e sostenibile, essenziale per il progresso della comunità”.

