Brutta avventura per il cremonese Antonio Auricchio, presidente della presidente della Gennaro Auricchio s.p.a conosciuta in tutto il mondo per il suo provolone, presidente del Consorzio di tutela Gorgonzola D.O.P, e presidente di Afidop. L’imprenditore, collezionista di cartoline di Cremona, che si trovava nei pressi di Bologna a un convegno numismatico, esattamente a San Lazzaro di Savena, è stato vittima del trucco della gomma tagliata, che consiste nel tagliare una gomma e nel momento in cui viene cambiato lo pneumatico, i malviventi entrano in azione e ripuliscono la vettura.

Così è successo che due uomini, mentre Auricchio era intento a cambiare la gomma, si sono impossessati della borsa con all’interno denaro e le cartoline. L’imprenditore non ci ha pensato due volte a fermarli: si è buttato sul cofano dell’auto dei malviventi che però sono partiti, Auricchio è finito a terra provocandosi ferite alla mano e al ginocchio.

“Una brutta vicenda – ha spiegato Auricchio – che va a ledere la mia libertà”. Grazie all’airtag è riuscito a recuperare la borsa nei pressi di Ferrara vicino alla rete autostradale, i carabinieri hanno invece recuperato anche l’ipad, ma nessuna traccia del denaro.

