I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un uomo di 37 anni, trovato in possesso di varie dosi di cocaina. E’ accaduto alle 3 di notte tra martedì e mercoledì, quando i militari durante un normale servizio di controllo, transitando da via Garibotti, hanno notato una moto che procedeva a fari spenti. Hanno quindi intimato l’alt per un controllo.

L’uomo alla guida è stato identificato ed è subito apparso nervoso. A quel punto lo hanno perquisito e, in una tasca, hanno trovato due involucri in cellophane contenenti cocaina. Poi hanno perquisito la moto e, in un vano portaoggetti, hanno trovato un pacchetto di sigarette contenente altre 10 dosi di cocaina. Hanno anche perquisito la sua abitazione, ma non è stato trovato altro. Al termine delle operazioni, i militari hanno sequestrato le dodici dosi di cocaina e il 37enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

© Riproduzione riservata