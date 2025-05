Un viaggio lungo, emozionante e pieno di spirito vespistico ha portato i Vespisti Cremonesi fino a Gijón, splendida città della costa asturiana, in occasione del Vespa World day’s, importante raduno internazionale del famoso ciclomotore della Piaggio.

Con le loro Vespe rombanti e colorate, il gruppo ha rappresentato con orgoglio la tradizione italiana in un contesto internazionale dove la passione per le due ruote è la vera lingua comune.

Attraversando mezza Europa su strada, i vespisti hanno dimostrato che la Vespa non è solo un mezzo di trasporto, ma un modo di vivere. Gijón ha accolto calorosamente la carovana cremonese, tra applausi, scambi culturali, sfilate e momenti conviviali con altri club provenienti da tutta Europa.

“È stata un’esperienza incredibile – ha dichiarato il presidente Roberto Piccioni – non solo per i paesaggi attraversati, ma per il legame che si crea tra persone diverse unite dalla stessa passione.”

Sempre Roberto Piccioni ha voluto ringraziare personalmente tutti i partecipanti per lo spirito, l’entusiasmo e la dedizione dimostrati durante l’intera trasferta, e ha dato appuntamento a tutti al prossimo grande evento: il raduno internazionale di Roma del 2026, che già promette di essere un nuovo capitolo indimenticabile della storia vespistica.

Orgoglio, fratellanza e spirito d’avventura: i Vespisti Cremonesi hanno lasciato un segno indelebile a Gijón, portando con sé il nome di Cremona oltre i confini nazionali, su due ruote e con il cuore.

Simone Bacchetta

