Si chiama “NBA anni ’80 – Le cinque leggende” la mostra che verrà inaugurata venerdì 18 ottobre alle ore 11.30, nel corpo aule del campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Bissolati 74.

Per l’occasione, l’ex Magazzino carri del campus di Santa Monica sarà arricchito da 58 fotografie d’epoca, alcune delle quali uniche e molto rare. Rappresenteranno i momenti salienti di quegli anni che hanno fatto la storia della NBA, grazie a cinque giocatori entrati nel mito: Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan e Julius Erving.

Le foto sono state messe a disposizione da Giorgio Gandolfi, già giornalista e inviato, in quegli anni, negli Stati Uniti dalla rivista Giganti del Basket.

Fino al 26 ottobre, la mostra sarà aperta a tutti, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il sabato dalle 9.30 alle 18.30 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30.

Sarà, questa, un’anteprima assoluta dell’esposizione che avrà luogo a Brescia, dal 29 ottobre al 6 novembre.

«Questa mostra rappresenta anche un’occasione per portare una testimonianza dei valori dello sport alle giovani generazioni» afferma Matteo Burgazzoli, responsabile della Vice Direzione per Cremona dell’Università Cattolica. «È quindi molto positivo che abbia già attirato l’attenzione di molti istituti scolastici del nostro territorio».

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Rotary Club di Brescia e Manerbio, del Gruppo fotografico di Bagnolo Mella, della Giorgio Gandolfi Agency e con il patrocinio del Comune di Cremona.

L’evento è in collaborazione anche con Vanoli Basket Cremona, Ferraroni Juvi Cremona, Sansebasket e Cremona Pink.

L’esposizione si concluderà con un’asta benefica, in presenza e via webinar, delle fotografie esposte, presso il MO.CA di Brescia, dove tutti i proventi saranno devoluti al baskin, il basket inclusivo nato proprio a Cremona e ora diffuso in tutta Italia e in molti Paesi europei.

