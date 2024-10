“Subito un presidio fisso della Polizia Locale in centro città e convocazione della commissione Coesione e Sicurezza del Comune di Cremona”: questa la richiesta avanzata da Saverio Simi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, e da Luca Ghidini, commissario cittadino di Forza Italia a Cremona.

I politici elogiano “l’approccio e le dichiarazioni del nuovo Prefetto di Cremona Antonio Giannelli in merito ai ripetuti episodi di violenza registrati sul nostro territorio”, ma notano come non si registri “il medesimo impegno da parte del Comune di Cremona, specialmente per quanto riguardata l’attività di prevenzione e di deterrenza che potrebbe essere introdotta con maggiore efficacia dalla Polizia Locale e dal Settore Politiche Sociali e Giovanili, unitamente alle altre Forze dell’Ordine”.

Riflettori puntati sull’ennesimo fatto di violenza avvenuto qualche giorno fa in Piazza Roma, il quale “documenta, se ce ne fosse ancora bisogno, che il tema della sicurezza urbana non è una percezione, ma un problema reale che riguarda tutti. Non intendiamo eccedere in inutili allarmismi, ma sottovalutare le aggressioni e le azioni violente non è accettabile” sottolineano Ghidini e Simi.

Le richieste, all’amministrazione comunale, sono chiare: “Riteniamo imprescindibile che venga istituito subito un presidio fisso della Polizia Locale nel centro di Cremona che, purtroppo, sta diventando terreno di conquista da parte di soggetti pericolosi che agiscono indisturbati inibendo, con i loro comportamenti molesti, la frequentazione dei luoghi pubblici da parte dei cittadini. A farne le spese sono le persone più fragili, costrette a subire inaccettabili atti di prepotenza e prevaricazione.

È un problema che non riguarda solo Piazza Roma, ma anche Piazza Marconi, Piazza Lodi e diverse vie del centro, per non parlare del Piazzale della stazione, spesso teatro anche di spaccio”.

I due politci forzisti, chiedono inoltre “la convocazione della commissione “Coesione sociale e sicurezza” per la prossima settimana per affrontare, insieme agli assessori Santo Canale, Marina della Giovanna e Luca Burgazzi il tema della prevenzione e della sicurezza nella nostra città, fino ad oggi affrontato dalla Giunta Comunale con troppa timidezza attraverso poche azioni, peraltro scarsamente incisive” concludono.

