Piazza Roma è stata teatro, nel tardo pomeriggio di lunedì, dell’ennesima esplosione di violenza con protagonisti ragazzi giovanissimi, spesso minorenni, che sembrano imperversare in tutta la città ormai da diversi mesi.

Erano circa le 18.15 quando si è consumata l’aggressione, stavolta ai danni di un uomo di 53 anni. Secondo quanto emerso, il 53enne avrebbe redarguito alcuni ragazzini per il loro comportamento poco civile. Per tutta risposta, uno di loro gli avrebbe spaccato una bottiglia sulla testa, per poi darsi alla fuga, insieme ai compagni.

Sul posto sono sopraggiunti i soccorritori del 118, che hanno medicato l’uomo, per poi trasportarlo in ospedale in codice giallo, con ferite e contusioni al capo e al volto. Sulla vicenda, su cui indaga la Squadra Mobile della Questura di Cremona, vige il più stretto riserbo, ma le telecamere di videosorveglianza presenti in zona potrebbero aiutare a ricostruire quanto accaduto e a inchiodare i responsabili.

Ma a preoccupare, è soprattutto la frequenza, ormai quasi giornaliera, di episodi violenti che vedono implicati gli under 18: quello di piazza Roma è solo l’ultimo di una lunga serie. Solo il giorno prima, una guardia giurata è stata picchiata in un parcheggio del centro commerciale Cremona Po, dopo aver redarguito alcuni ragazzini che correvano tra gli scaffali di un negozio. E ancora, nella notte tra sabato e domenica piazza della Pace è stata teatro dell’ennesima rissa, mentre in un palazzo di via Porta Tintoria si sono affrontati due gruppi di giovani, con lanci di bottiglie e urla che hanno svegliato i residenti.

Non è tutto: è di poche settimane fa l’arresto, da parte della Polizia Locale, di un gruppetto di ragazzini, la maggior parte minorenni, che avevano portato avanti per mesi un’attività estorsiva ai danni di una persona disabile. Come sempre minorenne è il presunto autore dell’aggressione omofoba consumatasi all’inizio di settembre, sempre in piazza Roma, mentre era di poco maggiorenne (21 anni) il giovane denunciato per un’altra azione violenta verificatasi negli stessi giorni sempre nel cuore cittadino.

Una situazione, insomma, che sembra essere ormai fuori controllo, tanto che il prefetto Antonio Giannelli ha convocato una riunione d’urgenza in prefettura.

Laura Bosio

