Visite ed esami nei tempi giusti per supportare i cittadini ad ottenere visite mediche nei tempi previsti

dalla legge. È questo uno degli obiettivi dello Sportello salute promosso da Acli Lombardia, a cui

aderiscono anche le Acli di Cremona.

Ad oggi sono attivi due sportelli salute sul territorio provinciale, presso le Acli di Cremona in via Cardinal

Massaia 22 e presso il Circolo Acli di Crema in piazza Carlo Manziana 17, ogni mercoledì dalle ore

09,30 alle 12,00 previo appuntamento da fissare inviando una email a sportellosalute.cremona@acli.it, oppure recandosi presso la reception delle rispettive sedi.

I volontari degli sportelli saranno a disposizione di tutti coloro che necessitano di aiuto per accedere

a visite e cure mediche. Uno sportello gratuito che intende dare risposte mirate a chi potrebbe

trovarsi in una situazione compromessa, che non veda tutelato il proprio diritto alla salute.

Anche nell’intero territorio nazionale stanno nascendo gli sportelli salute Acli, con l’obiettivo di

rendere i cittadini maggiormente consapevoli dei propri diritti, intervenendo a garantire il rispetto

delle scadenze e delle tempistiche di visite ed esami diagnostici urgenti.

Lo Sportello Acli Rete Salute innanzitutto prenderà in carico la richiesta, poi invierà l’apposito

modello di richiesta tramite pec ad ASST, responsabile unico delle liste di attesa, in caso di visite

bloccate, quando la persona non riesce ad ottenere un appuntamento entro la scadenza indicata

nell’impegnativa del medico curante. Il servizio sarà evidentemente gratuito ed aperto al pubblico.

