Agroalimentare, Colombo (Cortilia): “Nostro modello in crescita, vendite a +20%”

(Adnkronos) – “Noi non siamo una grande azienda, ma realizzeremo quest’anno a chiusura circa 45 milioni di euro e nella parte e-commerce siamo il secondo player in Italia”. Lo ha detto Andrea Colombo, ceo della food-tech Cortilia, intervenendo all’edizione 2024 dello Human&Green Retail Forum, in corso oggi al Palazzo Reale di Milano.

“Il 95% dei nostri prodotti sono italiani, il 48% sono bio e per oltre il 70% arrivano da un raggio di 200 chilometri rispetto al nostro deposito alle porte di Milano”, ha evidenziato Colombo, spiegando che per queste ragioni “il nostro è un modello in forte crescita: le nostre vendite in questo anno, anche grazie a un completamento della proposta assortimentale, stanno crescendo del 20%”.