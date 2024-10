E’ finito con l’arresto di un uomo di 31 anni l‘inseguimento avvenuto ieri mattina da parte dei carabinieri di un’auto con a bordo tre persone che stavano probabilmente progettando un furto o una truffa. Gli altri due occupanti sono riusciti a fuggire, mentre il 31enne, con precedenti a carico e privo di patente, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma Santa Lucia fino alla mattina del 17 ottobre quando l’arresto è stato convalidato. Nei suoi confronti è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere ed il rinvio dell’udienza al prossimo 28 novembre.

La vicenda ha avuto inizio la mattina del 16 ottobre quando, verso le 11.00, i Carabinieri della Radiomobile di Cremona hanno notato una Seat, con tre persone a bordo nel parcheggio interrato del CremonaPo. Il conducente, alla vista della pattuglia, senza un motivo valido, ha iniziato ad accelerare per raggiungere la rampa di uscita. L’auto è uscita dai parcheggi e la pattuglia li ha inseguiti. Il mezzo si è diretto a tutta velocità verso via Picenengo e poi in via Sesto. Qui, ha percorso la rotatoria almeno cinque volte in contromano tanto da costringere gli altri utenti della strada a spostarsi sui margini per evitare uno scontro, poi il mezzo in fuga ha imboccato via Sesto e ha percorso alcuni tratti di strada in contromano, fino a ritornare verso via delle Industrie, viaggiando sempre ad alta velocità e rischiando tamponamenti e sinistri stradali frontali.

Alla rotonda con via delle Industrie ha imboccato il cavalcavia della SP 10 in contromano, svoltando a destra e percorrendo la rampa in contromano fino a raggiungere la SP 10. Ha imboccato questa strada nella giusta direzione di marcia fino rotonda di via Castelleone dove l’auto è rimasta bloccata nel traffico ed è stata costretta a interrompere la fuga dietro alle colonne di auto.

A quel punto, i tre sono scesi dal loro veicolo e hanno iniziato a correre in diverse direzioni, in mezzo alle auto che transitavano sulla via molto trafficata. I carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, riuscendo a raggiungere solo il conducente, a cui sono stati elevati anche diversi verbali per le violazioni al codice della strada a seguito delle gravi infrazioni commesse.

© Riproduzione riservata