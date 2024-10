E’ morto Liam Payne, ex One Direction caduto da balcone hotel in Argentina

(Adnkronos) –

Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia argentina. L’artista ha fatto parte della band che tra il 2000 e il 2016 ha ottenuto un successo planetario con Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles. Payne in Argentina aveva assistito recentemente al concerto di Niall Horan. Il cantane lascia un figlio di 7 anni, Bear, nato dalla relazione con Cheryl Cole.

Il quotidiano argentino Clarin riferisce che Payne alloggiava nell’hotel Casa Sur Palermo. La polizia, prima della morte del cantante, era stata chiamata per intervenire perché era stato segnalato “un uomo aggressivo, forse sotto l’effetto di droga o alcol”. Payne è precipitato da un balcone e il suo corpo è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo.

I soccorsi sono arrivati nell’albergo alle 17.11 del 16 ottobre e hanno potuto solo constatare il decesso del cantante che presentava “gravi lesioni dopo la caduta dal terzo piano”. I media inglesi riferiscono che, poco prima della morte, Payne aveva posato per una foto che la fidanzata Kate Cassidy ha postato su Snapchat.