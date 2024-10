La Fondazione Opera Pia Ss. Redentore parteciperà attivamente alla Sagra di Castelverde che si terrà nel prossimo fine settimana. Domenica 20 ottobre, dalle ore 10 alle ore 18, proprio davanti alla struttura di via Gardinali 17, sarà allestito un simpatico e coloratissimo stand.

“È già il terzo anno – spiega il presidente, don Claudio Rasoli – che promuoviamo questa iniziativa. Allo stand saranno presenti i nostri operatori insieme anche a qualche ospite di RSA e RSD: avranno il compito di raccontare ai cittadini i tanti progetti che stiamo promuovendo in questi mesi e spiegheranno come aiutare la Fondazione sia dal punto di vista economico sia attraverso il volontariato.

Siamo sempre alla ricerca di persone di buona volontà che dedichino un po’ del loro tempo libero ad ascoltare i nostri ospiti e a coadiuvare i nostri animatori ed educatori nelle tante attività ludico-aggregative, culturali e spirituali che organizziamo. Presso la bancarella si potranno anche ammirare i tanti lavoretti che gli ospiti producono nei laboratori manuali settimanali”.

Dalle 15.30 alle 17.30, il volontario Cristiano Fadini, musicista molto conosciuto e apprezzato nel Cremonese e non solo, proporrà insieme alla figlia Pamela, della musica dal vivo. “Porteremo tanti ospiti – prosegue don Rasoli – ad ascoltare Cristiano proprio nel bel mezzo della fiera: in questo modo vogliamo renderli ancora più partecipi della vita del paese, soprattutto quando il paese è in festa. È una iniziativa che rientra in quell’apertura al territorio che ci caratterizza da diversi anni, tanto che abbiamo coniato uno slogan molto ambizioso: la Fondazione nel paese, il paese in Fondazione”.

“Per l’occasione – conclude il presidente – distribuiremo anche la nostra ‘Gazzetta dell’Opera Pia’, una brochure che editiamo periodicamente per raccontare quello che viviamo in Opera Pia. In questi giorni, poi, stiamo preparando il Calendario 2025 che sarà presentato ufficialmente domenica 15 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di S. Archelao a Castelverde. Non vogliamo anticipare troppo, ma quest’anno protagonisti, oltre ai nostri ospiti, saranno i ragazzi delle scuole medie del paese”.

