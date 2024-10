E’ di nuovo allerta maltempo anche sul territorio cremonese, mentre in alcune regioni, come la Liguria, è già emergenza conclamata. Per quanto riguarda la Lombardia e più nello specifico la nostra Provincia, un aggiornamento della situazione si è tenuto giovedì mattina in prefettura, al fine di pianificare tutte le azioni possibili sulla base dei vari scenari che potrebbero presentarsi: dopo le esondazioni di Serio e Oglio delle scorse settimane, infatti, l’allerta rimane alta, sebbene per il momento il livello dei fiumi sia per ora sotto controllo.

Il rischio idrogeologico, tuttavia, potrebbe aumentare a fronte della situazione della zona a monte del Po. Ma anche a fronte del fatto che le piogge, secondo le previsioni, dovrebbero proseguire per alcuni giorni.

“Una situazione di maltempo che continua da qualche giorno e che continuerà anche nelle prossime ore, fino al fine settimana” spiega il meteorologo Andrea Boarato. “Una importante perturbazione proveniente dal nord Atlantico ha interessato tutta l’Italia, e nelle prossime ore si invorticherà proprio sul Mediterraneo, andando a promettere delle fasi di maltempo continue”.

Una situazione che si riflette anche sulla provincia di Cremona, dove le precipitazioni “continueranno per tutta la giornata di giovedì, con intensità variabile” continua l’esperto. “Un leggero miglioramento è previsto soltanto nella giornata di venerdì, ma sarà temporaneo, in quanto già sabato, intorno a metà giornata, avremo un nuovo deciso peggioramento, con piogge abbondanti che dovrebbero protrarsi fino a buona parte di domenica”.

Il primo miglioramento “non è previsto prima che dal pomeriggio di domenica, ma questa previsione è ancora soggetta a grandi modifiche, visto la poca attendibilità che abbiamo nell’arco temporale per questo tipo di configurazione meteorologica”.

Scopo della prefettura, in coordinamento con la protezione civile, con i vigili del fuoco e con le autorità locali, è quindi quello di attivare preventivamente tutte le misure necessarie per arginare eventuali problemi.

LaBos

