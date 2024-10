MotoGp, Bagnaia: “In Australia per vincere, ma senza correre rischi”

(Adnkronos) – “Proverò a vincere, ma niente rischi. Se la Ducati mi aiuterà? Dall’Igna è stato chiaro, io e Jorge abbiamo lo stesso pacchetto”. Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia nella conferenza piloti in vista del Gp d”Australia, in programma a Phillip Island domenica 20 ottobre, parlando della corsa al titolo con Jorge Martin. “Non è obbligatorio ora essere in testa. Perdere o guadagnare punti ora non è decisivo, l’importante è giocarsela fino a Valencia. Proveremo a fare il massimo, il potenziale per vincere c’è”, ha spiegato il pilota Ducati. “La cosa più importante sarà capire quali pneumatici montare nei vari casi, come in Indonesia. E dobbiamo guardare anche le condizioni meteo, potrebbero esserci pioggia e vento. Ma sembra che l’asfalto sia buono e migliore dell’anno scorso”.

Sul Gp australiano Bagnaia ha spiegato di “aver avuto chance di vincere qui in Moto3, in Moto2 è stato un disastro, ma in MotoGp mi sono avvicinato alla vittoria a Phillip Island. Vedremo, di sicuro dobbiamo cercare di non prendere troppi rischi in ottica Mondiale. La grande differenza rispetto all’anno scorso è che Martin ha iniziato meglio questo 2024, è stato più costante di me. Jorge è comunque migliorato, soprattutto nella sua consapevolezza. Poi dal punto di vista mentale non si può capire finché non arrivi all’ultimissima parte, quando la pressione aumenta e devi saperla gestire”, ha aggiunto Bagnaia. Sarà una bella lotta anche tra Bastianini e Marquez: “Penso che sarà bella, sono abbastanza forti per lottare anche con noi. Il loro potenziale è simile e molto vicino al nostro”, ha concluso il campione del mondo in carica.