Prosegue la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta del secco indifferenziato a Cremona, iniziata il 1° ottobre. Durante le prime due settimane di attività, sono stati ritirati complessivamente 5.575 contenitori da 40 litri, 45 contenitori da 240 litri e 653 tessere elettroniche per l’apertura dei cassonetti condominiali: un totale di 6.273 consegne, risultati che si attestano pienamente in linea con le previsioni.

La città ha risposto positivamente alla chiamata. Le operazioni si stanno infatti svolgendo in maniera ordinata e senza complicazioni, garantendo un flusso costante e scorrevole di cittadini che hanno potuto ritirare i nuovi contenitori senza attese o disagi. La distribuzione presso il punto dedicato in Largo degli Sportivi continuerà fino al 30 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13, fatta eccezione per le chiusure previste venerdì 1, sabato 2 e mercoledì 13 novembre.

L’introduzione dei nuovi mastelli, che sostituiscono i sacchi azzurri con tag per la raccolta del secco indifferenziato, così come l’installazione degli smart bins, mirano a semplificare il sistema di gestione dei rifiuti per i cittadini di Cremona. Una volta ritirato il contenitore o la tessera, infatti, non sarà più necessario il ritiro annuale del kit per la raccolta differenziata, riducendo così le incombenze per gli utenti e migliorando la fruibilità del servizio nel lungo periodo, senza alcun impatto sulle tariffe.

I cremonesi sono invitati a presentarsi con il modulo allegato alla lettera di convocazione debitamente compilato e a restituire i sacchi azzurri avanzati al momento del ritiro del nuovo mastello o della tessera, a meno che la fornitura annuale non sia stata completamente esaurita o sia stata smarrita. In quest’ultimo caso, sarà necessario recarsi presso l’ufficio Tarip di via Geromini e compilare il modulo di smarrimento, procedura effettuata a tutela dell’utente; una volta completata questa procedura, il nuovo mastello potrà essere ritirato presso l’ufficio stesso.

Per garantire un afflusso ordinato, si consiglia di rispettare il periodo indicato nella lettera di convocazione ricevuta da ogni utenza. In caso di impossibilità, o qualora non fosse possibile delegare un’altra persona – presentando la delega allegata alla lettera di convocazione compilata e firmata e una copia del documento di identità dell’intestatario dell’utenza – sarà comunque consentito recarsi al gazebo in un altro giorno.

Aprica ricorda che il progetto è parte integrante dell’iniziativa “Cremona Smart Waste”, sviluppata nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): l’obiettivo condiviso dalla Società e dall’Amministrazione Comunale è migliorare l’efficienza del sistema di raccolta differenziata, ridurre i rifiuti indifferenziati e garantire un servizio sempre più ordinato e pratico per i cittadini. Tutte le informazioni relative al progetto sono consultabili al seguente link: https://www.apricaspa.it/it/progetti/raccolta-secco-indifferenziato-dai-sacchi-azzurri-ai-contenitori-grigi. Per ulteriori necessità legate alla distribuzione dei contenitori e delle tessere si invita a contattare il numero verde 800 173803, consultare il sito apricaspa.it e l’app rifiutiAMO, oppure a recarsi presso gli sportelli Aprica di via Postumia, 102 e di via Geromini, 7.

