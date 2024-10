Via Bergamo, nel tratto compreso tra piazza Risorgimento e il sottopasso ferroviario, sarà interessata da lavori di asfaltatura nei giorni di lunedì 21 e martedì 22 ottobre. Questo intervento, che si concluderà dunque in un paio di giorni, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, potrebbe causare rallentamenti alla circolazione in quanto, per la sua realizzazione, è necessario istituire un senso unico alternato.

La posa dell’asfalto in questo tratto di strada rientra nell’appalto di manutenzione straordinaria affidato da Aem Cremona, per conto del Comune, che comprende altri interventi in programma da lunedì 21 ottobre e che, compatibilmente con le condizione meteorologiche, si protrarranno per una settimana.

I lavori riguarderanno in particolare via Castelleone, dalla rotatoria di via Erno per circa 500 metri lineari in direzione Cremona con l’asfaltatura delle corsie di marcia e sorpasso; sempre via Castelleone, per circa 200 metri lineari, prima della rotatoria di via Erno in direzione Milano (asfaltatura delle corsie di marcia e sorpasso); via Sesto dall’incrocio di via Artigiani all’incrocio con via Picenengo; via S. Francesco d’Assisi tra via Fabio Filzi sino all’incrocio con via Boschetto; via dei Comizi Agrari.

