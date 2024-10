Sono aperte le iscrizioni al corso di secondo livello della Lingua dei Segni Italiana (LIS), promosso dal Servizio Politiche del lavoro per i disabili della Provincia di Cremona in collaborazione con Ente Nazionale Sordi-ENS, sezioni provinciali di Milano e di Cremona.

Il corso, della durata di 160 ore, inizierà venerdì 15 novembre 2024 e si concluderà con l’esame finale sabato 6 dicembre 2025. Il corso si terrà in modalità mista: prevalentemente a distanza, il venerdì nella fascia oraria 17:30–20:30; mentre 8 incontri saranno in presenza il sabato mattina, dalle 9:00 alle 13:00, presso Il Civico 81 in Via Bonomelli 81 a Cremona.

Possono inviare la propria domanda di iscrizione le persone in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso LIS di primo livello rilasciato dall’Ente Nazionale Sordi o da altri enti di formazione specifici.

L’ammissione al corso è tuttavia vincolata ad una valutazione del livello di conoscenza della lingua che verrà effettuata dagli stessi esperti dell’ENS–sezione provinciale di Milano.

Il modulo di iscrizione deve essere inviato all’ENS di Milano al seguente indirizzo e-mail: milano@ens.it entro e non oltre il 30 ottobre 2024. I richiedenti idonei saranno ammessi al corso in base ai posti disponibili e secondo i requisiti di priorità indicati nel modulo di iscrizione. In assenza di requisiti di priorità, sarà considerato l’ordine di arrivo della candidatura all’ENS di Milano.

Il corso, finanziato attraverso il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili nell’ambito del Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità–annualità 2023-2024, è completamente gratuito.

Il modulo di iscrizione e il calendario sono disponibili sul sito della Provincia di Cremona alla pagina https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=7125

Per informazioni è possibile contattare: Ente Nazionale Sordi di Milano Tel. 02 20229920 e-mail milano@ ens.it dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

