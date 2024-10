Altre tre band si aggiungono al già nutrito cartellone del Luppolo in Rock 2025: si tratta dei Necrodeath, dei Tarchon Fist e degli In Autumn. Tre band italiane che si aggiungono a quelle già annunciate: Firewind, Crashdïet, Embryo, Grave Digger, Primal Fear e Coroner, che saliranno sul palco della settima edizione del festival che si svolgerà alle Colonie Padane di Cremona venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025.

I Necrodeath sono un pilastro del metal estremo e un raro esempio di band italiana capace di influenzare decine di altre band a livello internazionale, soprattutto appartenenti alla scena scandinava, nata e cresciuta negli ultimi tre decenni.

I Tarchon Fist calcano i palchi dal 2005 proponendo un metal dalle sonorità classiche. Il punto di forza della band bolognese è concentrato nelle esibizioni dal vivo, dove riescono a sprigionare un potente mix di energia e divertimento.

Gli In Autumn sono ‘figli’ del melodic death metal nord europeo. Quest’anno hanno pubblicato il terzo album ‘What’s Done Is Done’ che mette in risalto sia le radici negli Anni ’90 della band, che lo slancio verso un sound più moderno, dando così alle canzoni un taglio originale e innovativo.

I Tarchon Fist suoneranno al Luppolo In Rock sabato 19 luglio 2025 con Firewind e Crashdïet, mentre Necrodeath e In Autumn saliranno sul palco domenica 20 luglio 2025 con Coroner ed Embryo. A completare il festival, una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale.

Le prevendite sono già aperte in offerta Early Bird, con i seguenti prezzi: la giornata singola 45 euro (più i diritti di prevendita); l‘abbonamento per i tre giorni del festival 119 euro (più i diritti di prevendita). L’offerta scadrà all’annuncio del primo headliner. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.luppoloinrock.com. Link alla biglietteria www.liveticket.it/luppoloinrock.

