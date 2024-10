Non si fermano le piogge e con esse neppure l’allerta meteo e idrogeologica per il nostro territorio. Le precipitazioni continue di questi giorni stanno infatti mettendo a dura prova la tenuta dei corsi d’acqua, che sono tornati a salire piuttosto velocemente. Attenzione elevata sul Po, il cui livello cresce piuttosto rapidamente e che è salito di oltre due metri e mezzo in meno di 24 ore.

A questo proposito anche l’Aipo ha emesso un avviso di allerta, evidenziando come nel nostro tratto di fiume si potrebbe superare la soglia 1 di criticità già nel pomeriggio/sera di venerdì, ossia superare i 2,20 metri sopra lo zero idrometrico, per arrivare addirittura a sfiorare la soglia 2 di criticità, ossia oltre i 3,2 metri, nella giornata di sabato. Un livello che si classifica già come pre-allarme per la piena, in quanto si andrebbe ad allagare la strada alzaia di fronte alle società canottieri, ma anche diverse zone golenali lungo il corso del fiume.

Anche per questo sono attive azioni di monitoraggio da parte di AIPo, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile, anche per verificare la tenuta degli argini lungo il corso del Grande Fiume. Anche il sistema di monitoraggio di Regione Lombardia, AlertLom, e la protezione civile, evidenziano una situazione di criticità gialla per rischio idraulico sul nostro territorio.

Il rischio naturalmente non riguarda solo il Po: come si è visto dopo l’ondata di maltempo della settimana scorsa, anche gli affluenti e gli altri corsi d’acqua potrebbero creare qualche problema. A questo proposito, il Serio sembra essere, almeno per il momento, sotto controllo, mentre l’Oglio a Ostiano ha già quasi raggiunto il livello 1 di criticità. Lo stato di allerta, in ogni caso, proseguirà fino alla mezzanotte del 19 ottobre.

Laura Bosio

