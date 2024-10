Giornata di prove nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona per l’orchestra Camerata Bern, che insieme alla violinista Antje Weithaas si esibirà questa sera alle 21 nel concerto “Precisione Svizzera” di STRADIVARIfestival.

La rassegna, promossa da Unomedia e Museo del Violino con la direzione artistica di Roberto Codazzi, porta in scena formazioni illustri tra conferme e nuove proposte: nel caso di Camerata Bern, ensemble cameristico tra i più accreditati d’Europa, si tratta di un debutto nella città del torrazzo insieme alla carismatica violinista tedesca che ha guidato la compagine per quasi dieci anni. “Da violinista è fantastico essere a Cremona e non posso credere di aver aspettato così a lungo per venirci -ha dichiarato Weithaas- è una città interessante e poi questa sala è incredibile! Siamo davvero felici di suonare qui”.

In programma pagine di Bartók, Haydn e Dvořák, con un ritmo vivace che saprà coinvolgere il pubblico: “Prima le Danze popolari rumene di Bartok, poi il Concerto in la maggiore di Haydn (che è meno famoso di altri, ma è un gioiello pieno di sorprese) e infine la Serenata di Dvorak davvero intensa e toccante..potreste aver voglia di ballare durante l’esecuzione, ma noi vi aspettiamo”, ha commentato la violinista. Un altro concerto è previsto per domani sera, la “Sinfonia Concertante” con Agon Ensemble insieme ai solisti Bouchkov e Zamarra.

