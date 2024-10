Allerta arancione per rischio idrogeologico sul nostro territorio dalle 18:00 di oggi, sabato 19 ottobre, sino alle 09:00 del 20 ottobre, mentre prosegue, sino a prossimo aggiornamento, l’allerta gialla per rischio idraulico. Lo ha comunicato il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia.

Sulla Lombardia le precipitazioni dal primo pomeriggio di oggi tendono ad estendersi a tutte le zone risultando più insistenti ed intense sui settori di pianura ed Appennino, in particolare quelle della pianura orientale, meno abbondanti ed intense sulla fascia prealpina e deboli e intermittenti sulle zone alpine. Sono previsti rinforzi del vento da Est sulla pianura e l’Appennino in serata. La fase perturbata si esaurirà nella prime ore di domenica 20 ottobre. Per il resto della giornata è attesa sulla Lombardia una circolazione atmosferica debolmente instabile con possibilità a tratti di locali deboli piogge fino al primo pomeriggio su tutte le zone ad eccezione di quelle alpine. Attesi inoltre residui rinforzi del vento da Est o Nord-Est sulla pianura orientale fino alla mattinata e sull’Appennino fino al primo pomeriggio.

A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino emiliano ed il Piemonte, il fiume Secchia ed il fiume Po stanno registrando il transito di un’onda di piena che nelle prossime ore anche porterà anche in territorio lombardo ad un aumento significativo dei livelli idrometrici.

Già da ieri il Comune ha provveduto a mettere in preallerta Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che siano pronti in caso di necessità così da predisporre azioni di contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi, nonché a posizionare, a scopo precauzionale, le transenne per evitare l’accesso alla strada che costeggia il Po. Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato in modo costante l’evolversi della situazione in stretto contatto con tutti gli enti preposti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia assicura l’attività di monitoraggio dell’evoluzione degli eventi meteorologici e degli effetti al suolo, a supporto dei presìdi territoriali e delle autorità locali.

Le intense precipitazioni in corso e previste potranno generare apporti degli affluenti all’onda di piena del fiume Po, che ha transitato nelle scorse ore nel tratto più occidentale e il cui colmo è previsto nel corso della notte a Piacenza con valori che supereranno la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) e a Cremona nella giornata di domani con valori superiori alla soglia 1 (ordinaria, colore giallo). Sulla base delle stime attuali, si prevede che la piena superi la soglia 2 di criticità (colore arancione) nell’arco delle prossime 36 ore nel tratto tra Casalmaggiore a la foce.

E’ attivo il monitoraggio del servizio di piena centrale AIPo e degli uffici territoriali dell’Agenzia, in coordinamento con i sistemi regionali e locali di protezione civile.

La piena interesserà diverse aree golenali ed è raccomandata prudenza nelle aree vicine al fiume e nelle attività di navigazione.

Il personale AIPo degli Uffici territoriali Emiliani è in costante attività sui corsi d’acqua di competenza dell’Agenzia per il monitoraggio sulle opere idrauliche e eventuali interventi di somma urgenza.

