Un tripudio di colori per oltre settemila gomitoli di lana: il negozio di filati “Annamaria” di Annamaria Gandolfi è un’istituzione a Castelvetro Piacentino, in via Soldati 23.

Da 40 anni (un compleanno importante dunque quello di quest’anno) gestisce con passione il negozio che porta il suo nome, punto di riferimento non solo del paese ma del territorio per chi cerca un gomitolo di lana tradizionale, speciale o limited edition. Accanto alla sua sedia ce ne sono altre due, “sono per due ragazze che vengono qui a imparare a lavorare a maglia, cerco di insegnare loro quello che so fare, gratis naturalmente”.

La signora Annamaria, da 40 anni, fa il lavoro che le piace. “Senza lavorare la lana non so stare” ci dice ” così come non so stare lontana dai miei gomitoli che mi riempiono e mi colorano le giornate”. Non pensa assolutamente alla chiusura.

Ma ha una piccola richiesta per il comune di Castelvetro: “Spero che nelle nuove ex scuole di Croce, in fase di ristrutturazione, ci sia uno spazio in cui noi Anta possiamo condividere e tramandare le nostre abilità” dice. Una donna così, in fondo, è un valore aggiunto per un paese come Castelvetro, che è pronto a festeggiare tutti insieme il compleanno del negozio storico.

